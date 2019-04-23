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Kırşehir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşku içinde kutlandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşku içinde kutlandı.


Okullarında görev alan çocuklar kadar makamlara oturan çocuklarda 1 günlük devlet yönetimine ortak olmanın sevincini yaşadı.



Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın makamına Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi İdil Albay, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun makamına ise Gülşehri İlkokulu öğrencisi Zeynep Gül oturdu.



Makamda öğrencilerin ağırlanmasının ardından resmi devlet kutlama programı Cacabey Meydanında çelenk sunumu ile başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Sırrı Kardeş İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programla devam etti.



Resmi programın yanı sıra özel okullar ve devlet okullarda düzenlenen programlarda çocuklar, Gaziantep, Kırşehir, Ege Bölgesi, Adıyaman Bölgesi, Potpori halay'ın yanı sıra her dilden selamlaşmanın önemini anlatan Türkçe ve İngilizce oyun programları sahnelendi.

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