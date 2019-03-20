Kırşehir'de 400 kişiye istihdam sağlayacak jeotermal sera yapılıyor

Kırşehir'e 30 milyon dolarlık yatırımla 400 kişiye istihdam sağlayacak jeotermal sera yapılıyor.

Karakurt köyündeki 477 dekar arazide üç etap halinde özel sektör tarafından tamamlanacak jeotermal sera için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, tarım ve hayvancılık şehri olan Kırşehir'in aynı zamanda büyük bir jeotermal potansiyelinin de bulunduğunu söyledi. Vali Akın, kurulumu yapılacak tesise KAEÜ'sinin destek vereceğini belirterek, "Kurulacak tesise üniversitemiz teknik destek verecek ve üretimin artırılması noktasında gereken gayreti gösterecek. Bu tür tesislerin bir yandan üretim diğer yandan da istihdam boyutunu önemsiyoruz. Üretilen ürünler iç piyasadaki ürün varlığımızın artırılmasına hem de ihracat durumunda döviz varlığımızın artırılmasına sebebiyet verecek. İnşallah burada yaklaşık 400 kardeşimiz ekmek yiyecek" dedi.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB) ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de temeli atılan tesisle hem bölgeye hem de Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı yapılacağını belirtti.

Kırşehir'in jeotermal kaynaklarının hem sağlık tedavisi hem de sera noktasında ciddi bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Bahçeci, "Bu yatırım Türkiye ve Kırşehir için son derece kıymetli. Şu anda Türkiye'de kurulu jeotermal sera alanı toplamda 4 bin 300 dekar. Burada yapacağımız yatırım neredeyse Türkiye'nin yüzde 8'ine denk gelen büyüklükte çok önemli bir yatırım" dedi.

Yatırımcı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün ise törende yaptığı konuşmasında, kendilerine inanan ve güvenen insanları mahcup etmeyeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından jeotermal seranın temeli Vali Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, JKBB ve Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci ve firma yöneticileri tarafından atıldı.