Kırşehir'de 45 bin 110 öğrenci için ders zili çaldı

Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasıyla birlikte Kırşehir'de 45 bin 110 öğrenci okula başladı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, eğitim öğretim yılının açılışında yaptığı konuşmasında ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak çocukların ilim ve irfan denizine kulaç atacağı bir eğitim-öğretim yılına daha başlamasının heyecanı içerisinde olduklarını söyleyerek, "Eğitim, toplumun ve insanın geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Ülkemizin uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edilebilmesi, milletimizin refah ve huzur içinde yaşayabilmesi için bilgili, nitelikli ve mesleki yeterliliğe sahip insan gücüne ihtiyacı vardır. Bu da çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması ile mümkündür. Beşikten mezara kadar devam uzun bir yolculuk olan eğitimin en önemli merhalelerinden birisi de okul sürecidir. Okul, çocuklarımızın dimağlarını bilgi ile doldurdukları bir eğitim-öğretim ortamı olmasının yanı sıra çocuklarımıza yeni ufuklar açan, yeteneklerini ortaya çıkaran, onların bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve kültürel anlamda gelişmelerine öncülük eden eğitim yuvalarıdır" dedi.

Öğretmenlerin çocukları en iyi şekilde yetiştirmede öncü olduklarını aktaran Vali Mete Buhara, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için çaba sarf eden eğitim neferleri öğretmenlerdir. Biliyoruz ki bu eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerimize ihtiyaç duydukları bilgiyi aktaracak, onların bilgili, erdemli, özgüveni yüksek, toplumsal sorumluluğunun farkında şahsiyetler olarak yetişmesi için elinizden gelen tüm gayreti göstereceksiniz" diye konuştu.