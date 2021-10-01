İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırşehir'de 55 litre sahte alkol ele geçirildi

Kırşehir’in Mucur İlçesi’nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 55 litre sahte alkol ele geçirildi.

Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 55 litre sahte alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre sahte içki imalatı ve ticareti yapılan şahıslara yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 55 Litre sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.