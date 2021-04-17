Kırşehir'de, 70 bin 949 kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korana virüs aşısı çalışmaları kapsamında Kırşehir'de 74 bin 992 kişi aşılandı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, birinci doz aşı olan kişi sayısının 45 bin 723, ikinci doz aşı olan kişi sayısının ise 29 bin 269 olduğunu söyledi. Bulut, ilk doz aşıyı yaptırdıktan sonra sağlık birimlerinin takibini yürüterek vatandaşların ikinci doz aşıyı da olmalarının sağlandığını belirtti. İç Anadolu Bölgesi vaka sayıları haritasına bakıldığında ise Kırşehir'in çevresinde bulunan illere göre vaka sayılarının da az olduğu gözleniyor. İl Sağlık Müdürü Bulut, vaka sayılarındaki düşüş oranında ise en önemli etkinin tedbirlerin uygulanmasında görüyor.

Öte yandan korona virüs salgınının başından itibaren sürecin yönetimini üstlenen Kırşehir Valisi İbrahim Akın, rutin denetimlerin yanı sıra sosyal medya hesapları ve bireysel gezilerinde de halka virüsün varlığı ve virüsten korunma yollarını anlatıyor.