Kırşehir'de, abdal müziği ve abdaldık geleneği bilimsel olarak inceleniyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, UNESCO Müzik Şehir Ağı kapsamında Ulusal Müzik Çalıştayı düzenleniyor.

Merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezar ziyareti ile başlayan program, Çalıştay'ın Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez'in bilgilendirme konuşmasıyla başladı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof .Dr. Öcal Oğuz'un telekonferans ile katıldığı ve Kırşehir'in paydaşları ile müzik şehri olduğunu belirttiği konuşmasının ardından Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bozlak müziğinin icrası kadar abdallık geleneğinin de bilimsel olarak incelenmesi gerektiğini anlattı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise insanların tarihsel süreçte müzikle kendini ifade ettiğini ve Anadolu'daki bozlak kültürünün kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi.

Davul Ustası Adem Göçer; katıldığı çalıştayda akademik çalışmalarla babadan gelen geleneğin birleşerek yeni nesillere abdallık geleneğinin farklı aktarıldığını söyledi. Göçer, abdal geleneğini kendilerinin yaşattığını ve aşiretlerinin de yaşadığını aktardı. Abdalların saygı ve sevgiden taviz vermeden çalışmalarını yürüttüğünü belirten Göçer, “Abdalların elbette özentileri çok. Abdal; ümidini cenab-ı haktan sonra devletine ve insanlara bağlamış kişidir. Çalıştayla birlikte abdal aşiretini sevindirecek bir kararın çıkacağını düşünüyorum” dedi. Abdalların Kırşehir'in UNESCO Müzik şehri ağında olmasında çok fedakarca davrandığını da ifade eden Göçer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Aşiretlerimizde görüştük. İnsanımıza vazifeler sunarak onları görevlendirdik. İnsanımız aldığı vazifeyi de en iyi şekilde yerine getiriyor. Ben de 'yaşayan insan hazinesi' ödülüne sahip olarak hizmetimden geri kalmak yanlısı değilim. Aşiretlerimin verdiği terbiye ve asaletle yaşıyorum. Aşiretlerimize sahip çıkılması tarafındayım. Allah devletimizi başka devletlere milletimizi ise başka milletlere muhtaç etmesin.”

Göçer, Kırşehir'de, 'efsane davul ustası' olarak bilinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülüne layık görülmüştü. Çalıştay'ın ilk oturumu Kırşehir Abdallar grubu sanatçılarının verdiği Türk Halk Müziği Dinletisi ile devam etti.