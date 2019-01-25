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Kırşehir'de Afgan uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Kırşehir’de Afgan uyruklu bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Kırşehir'de Afgan uyruklu bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.


Alınan bilgiye göre Yenice Mahallesi Terme Caddesi 180. sokak üzerinde ikamet eden P. M.,'nin eşi S.M., ikametinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Afgan uyruklu P.M.,'nin komşularına giderek polisi arayın ihbarı üzerine harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı incelenme başlattı. hayatını kaybeden S.M.,'nin 35 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.


Polisin incelemesinin ardından S.M.,'nin cesedi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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