Kırşehir'de, Ahilik haftası değerlendirme toplantısı yapıldı

Ahilik Haftası programı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıda görüşüldü.

Toplantıya, Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Akın, Ahilik Haftası programını Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Merkez Yürütme Kurulu ile koordineli şekilde hazırladıklarını söyledi. 2021 yılının, aynı zamanda Ahi Evran Yılı ilan edildiğini hatırlatan Vali İbrahim Akın; “Ahilik Haftası programını geçmiş yıllarda olduğu gibi titizlikle hazırlamaktayız. 13-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 34. Ahilik Haftası etkinliklerini paydaş kurumlarımızca değerlendireceğiz" dedi.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı'nın sunum yaptığı toplantı, Ahilik Haftası etkinlikleri ile ilgili teklif ve önerilerin görüşülmesi ile sona erdi.