Kırşehir'de Aile Sağlığı Merkezlerinde Biontech aşıları yapılıyor

Kırşehir'de, Aile Sağlığı Merkezlerinde de biontech aşıları yapılmaya başlandı.

Hastanelerde oluşan yoğunluğun önüne geçmek için başlatılan aşılama çalışmaları şehirde Aile Sağlığı Merkezlerinde uygulanmaya başlanıldı. Nasuhdede Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi biontech aşıları için sıra beklemeden randevu saatine göre aşı uygulaması yapılıyor.

Aile Sağlığı Merkezi Doktorlarından Ali İhsan Akar, aşılamaların uygun ortamlarda randevu sistemi dahilinde yapıldığını aktardı. Akar, "Aile Sağlığı Merkezleri olarak Sağlık Bakanlığının planlamasıyla aşıları Aile Sağlığı Merkezinde yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımız bulunduğu mahallelerde randevularını alarak aşılama sürecine katkıda bulunabilirler" dedi

Hastanelerde oluşan yoğunlukların önüne geçilmesi için Kırşehirlilerin randevu sisteminden aile hekimliklerinin de seçilmesi önemle belirtiliyor. Kırşehirliler bulundukları mahallelerden randevu sistemi üzerinden biontech aşısı için de aile hekimliklerine başvuruda bulunabiliyor. Yapılan her aşının korona virüsten korunmada önemli bir etken olduğunu söyleyen Ebe Hemşire Hanife Yılmaz, aşı zamanları gelenlerin aşılarını olmalarını önemsediklerini her aşının da korona virüsten bir adım uzaklaştıracağını söyledi.

Aşı zamanı gelen ve aşısını yaptıran Melek Altay adlı kişi ise randevu saatinde aşısını olduğunu ve herhangi bir problem ile karşılaşmadığını anlattı.