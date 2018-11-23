Kırşehir'de ‘akıllı şehir' çalışmaları başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Ulaşım master planının Kırşehir'de hayata geçmesinin ardından ‘akıllı şehir' uygulaması çalışmaları başladı.

Ulaşım master planının Kırşehir'de devreye girmesinin ardından şehre vizyon kazandırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2019 Mayıs ayına kadar da akıllı şehir planının devreye gireceğini söyledi.

Akıllı şehir projesi kapsamında fiber optik ağ kabloları Ankara ve Terme Caddesinde döşenmeye başladı diyen Belediye Başkanı Bahçeci, uygulama ile Kırşehirlilerin daha hızlı ve kolay hizmet alacağını belirtti.

Kırşehir'de neler yapılabileceğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında; “Neler yapabileceğimizi 1.5 yıl proje üzerinde çalışma yaptığımız projeyi uygulamaya aşama aşama hayata geçirerek gösteriyoruz.

Otobüslerimiz devreye girdi. Uygulama ile sistem oturacak ve uzun yıllar Kırşehir'e çok güzel ve çok ciddi bir hizmet gerçekleştirecek.

Şuan Ankara ve Terme Caddelerinde sinyalizasyon, akıllı kavşak, akıllı durak uygulaması ve park sistemleri ile ilgili çalışmalarına başladı. 30 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Mayıs ayına kadar uygulamaya koyacağız”dedi.

Yapılan akıllı şehir uygulaması ile güvenilir, ekonomik, konforlu bir ulaşım ağı sağlanması hedefleniyor.