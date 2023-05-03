Kırşehir'de, amatör spor kulüplerine destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programında Kırşehir'de faaliyet gösteren 47 amatör spor kulübüne 1 milyon 100 bin liralık destek sağlandı.

Şehirde spor ve gençlik hizmetlerinin artırılması ve amatör spor kulüplerine destek sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından faaliyet gösteren 47 amatör spor kulübüne tesis yatırımları için gönderilen 1 milyon 100 bin TL'lik nakdi ve ayni yardımlar Ahi Stadı'nda düzenlenen programda amatör spor kulüplerine dağıtıldı.

Amatör spor kulüp yöneticileri ve sporcuların yer aldığı dağıtım programında konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmesini, onların zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz" dedi.