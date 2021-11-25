Kırşehir'de "Anadolu Arı Islahı Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği tarafından yürütülen Anadolu Arı Islahı Projeleri tanıtım toplantısı Kırşehir'de yapıldı.

5 ilde yürütülen projenin Kırşehir toplantısında Anadolu Arı Islahı Projesi saha tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'de 5 ilde gerçekleştirilen projeden bir tanesi de Kırşehir'de uygulanacak. Türkiye Arı Yetiştiriciliği Birliği, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Veteriner Hekimi Volkan Gülpınar, Ziraat Yüksek Mühendisi Caner Denge, Merkez Arıcılar Birliği ve bölge illerden saha çalışmaları ve sonrasında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantılara arıcılar da katıldı.

TAGEM Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan, inovasyon araştırmasının bedelinin 3 milyon 500 bin lira olduğunu söyleyerek, "TAGEM Bünyesinde devam eden 11 tane ARGE inovasyon araştırmamız var. Bütçesi ise 3 milyon 500 bin lira. Projemiz içerisindeki en büyük paya sahip olan proje Kırşehir projesi. 2 milyon 150 bin liralık Ar-Ge bütçesiyle devam eden en yüksek projemiz” dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin ise, "Orta Anadolu arılarının bölgelerimizdeki ırkları bulunduğu yerlerde testler yaparak bulunduğu yerlerde koruma altına alarak, bulunduğu yerlerde damızlık üreterek merkezleri oluşturulması gerekiyor. Orta Anadolu arısı bizim bulunduğumuz bu coğrafyanın arısıdır. Biz orta Anadolu arısına muhtacız biz orta Anadolu arısını hep beraber bölgesel olarak kucaklayıp sahip çıkmak durumundayız” diye konuştu.

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Güler ise programda arıcılık hakkında sunum yaptı.