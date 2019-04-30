Kırşehir'de, Arama Kurtarma Ekibine 'Acil Müdahale Eğitimi' verildi

Kırşehir İl Afad Müdürlüğü tarafından Arama Kurtarma Ekibine 'Acil Müdahale Eğitimi' verildi.

Kurtarma personeli; Enkazda kurtarma eğitimi, suda kurtarma, KBRN Eğitimleri aldı.

Afad Kırşehir İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, personelin alınan eğitimle daha bilinçli ve güçlü hale geldiği eğitim programlarının olası durumlar için süreklilik göstereceği belirtildi.

Kurtarma Ekibi aldığı 'Acil Müdahale Eğitimleri'nde; gözle kontrol, sesli arama, akustik dinleme cihazı ile yer tespiti ve görüntülü arama cihazı ile enkaz altı görüntüleme sistemlerini kullanmayı boğulma sel felaketleri ve ve su baskınları gibi ani gelişen durumlarda motopomp çalışmasıyla su tahliyesi yapılmasını, KBRN Eğitiminde ise ülkemizi etkileyebilecek olan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehlikelerine karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınabilecek tedbirler anlatıldı.