İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de aranan şahıslara operasyon: 151 gözaltı

Kırşehir polisi 1 Ocak’tan bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 151 şüpheliyi yakaladı.

Kırşehir polisi 1 Ocak'tan bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda 151 şüpheliyi yakaladı.



Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'tan bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda, 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'başkasına ait kartların izinsiz kullanımı', 'kamu malına zarar verme' suçlarından aranan 151 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, cezaevine teslim edildi.

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