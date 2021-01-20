İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de, aşı uygulamaları sürdürülüyor

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sağlık çalışanları yanı sıra huzurevi, bakım merkezleri ve 90 yaş üzeri yaşlılara aşı yapılmaya başlandı.


Aşı ekibi tarafından kentte yer alan Kırşehir Huzurevi Müdürlüğü, Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi Müdürlüğü, Osman Yalçınkaya Yaşlı Bakım Rehabilitasyon ve Huzurevi Müdürlüğü ile Kırşehir Özel Yaşam Bakım Merkezi ziyaret edilerek aşı uygulaması yapıldı. 90 yaş üzeri olup, daha önce korona virüs hastalığını geçirmemiş olan vatandaşların aşıları ise evlerinde yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.