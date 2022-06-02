Kırşehir'de, Aşıkpaşa Tabiat Parkı odak noktası oldu

Kırşehir'de yer alan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla şehirde odak noktası oldu.

Ankara - Kayseri karayolu üzerinde yer alan ve doğa severlerin akın ettiği Aşıkpaşa Tabiat Parkı, sunduğu müze hizmetiyle de öğrencilerin ilgi odağı oldu. Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın bulunduğu Alan İran-Turan (Irano-Turanian) fitocoğrafya bölgesi içerisinde step ekosistemi tiplemesine sahip olma özelliği ile eski adı Yüzüncü Yıl Çamlık Ormanı olarak bilinen alanı kapsıyor. Bölge farklı bitki türlerine de yaptığı ev sahipliği ile biliniyor. Artemisia fragrans (yavşan otu) önde gelen tür olarak ziyaretçilerin karşısına çıkarken Achillea santolina, Euphorbia tinctoria, Globularia orientalis ve dikenli Astragalus türleri de park alanında bulunabiliyor.

Okullardan öğrencilerin kır gezisi dahilinde yaptıkları etkinliklerde Tabiat Müzesi ilgi odağı oldu. Öğrencilere hayvanların yaşadıkları ekosistemde kır yürüyüşü sonrası müze görevlileri tarafından anlatılıyor.