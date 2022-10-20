Kırşehir'de av yasağına uymayan 95 kişiye 5 bin 580 lira ceza

Kırşehir'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce yapılan av kontrol çalışmalarında 95 kişiye ceza yağdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin iki günlük çalışmasında 95 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde av yasağına uymadığı ve usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 95 kişiye 5 bin 580 lira ceza uygulandı. Cezai işlemin ardından ekipler 1 yarı otomatik av tüfeğine de el koydu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kurallara uyulması gerektiği ve kurallar dışında avlanmanın doğal olan dengeyi de bozduğu belirtildi.