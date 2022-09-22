Kırşehir'de 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı' Yapıldı

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Mete Buhara'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Vali Yardımcısı Zikri Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Buhara, bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyleyerek bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları toplantıda değerlendirdiklerini belirtti. Vali Buhara; “Bağımlılıkla mücadele konusunda ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere düzenlenen toplantının faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü sekreteryasında düzenlenen toplantı, yapılan sunumların ardından bağımlılıkla mücadelede konusunda yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.