Kırşehir'de bıçaklı kavganın failleri tutuklandı

Kırşehir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen ve dört kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın failleri tutuklandı.

Şehir merkezi Terme Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, dün akşam saatlerinde iki kişinin sözlü tartışmasına arkadaşlarının da müdahil olmasıyla 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Çıkan kavgada yaralanan S.E. ve kardeşi H.E. ile M.S., B.K. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan olaydan sonra Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarını inceleyerek yaptığı çalışmalarda olaya karıştıkları ileri sürülen Z.K., İ.K., S.C., M.K. ve O.S.'yi gözaltına aldı. Zanlılar alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.