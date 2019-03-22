Kırşehir'de bin 136 kişi evde sağlık hizmeti alıyor

Sağlık Bakanlığının 2023 Vizyonuna uygun, kaliteli sağlık hizmeti sunumundaki en önemli hizmetlerinden birinin yerine getirildiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, “Geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kuran yılların tecrübesini geleceğe aktaran değerli varlıklarımız yaşlılarımızın ve evde bakım hastalarının sağlıklı bir ömür sürmelerinde gerekli özveriyi göstermek için hastalarımızı ziyaret ederek yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kırşehir'de toplamda bin 136 hastamız evde sağlık hizmeti almakta. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor.” dedi.

İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Türkoğlu'na evde sağlık hizmeti ziyaretinde Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Avcu, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslıhan Kılıç Torun ve Evde Sağlık Hizmetleri Birimi doktor ve görevlileri eşlik etti.

Yapılan ziyaretlerde evlerinde sağlık hizmeti alan yaşlılara yaşlılar haftası kapsamında hediye takdimi yapıldı.