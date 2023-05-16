İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de bir kadın yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Kırşehir’de 38 yaşındaki kadın yaşadığı evde defalarca bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Kırşehir'de 38 yaşındaki kadın yaşadığı evde defalarca bıçaklanmış halde ölü bulundu.



Ankara Caddesi'ndeki Ünal Apartmanı'nda ikamet eden G.T.'ye (38) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından ikamete giren polis ve sağlık ekipleri kadının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. G.T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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