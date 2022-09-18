Kırşehir'de boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs hastanede öldü

Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile öldürdükten sonra polis tarafından yakalanacağını anlayınca kendini başından vuran şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (30) sabah saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşi H.T.'nin (20) evine gitti. İddiaya göre, M.T. barışma talebini reddeden eşi H.T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Olayın ardından kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan M.T., yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.