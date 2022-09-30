Kırşehir'de Bulgur Festivali coşkusu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen Bulgur Festivali açılış programı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla yapıldı.

‘41 Projeye 41 kere maşallah' sloganı ile çıkılan programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, “Bizler de ilçemize faydalı işler yapmak için yola çıktık. Çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz. Kutlu bir yol ve mukaddes bir dava için yola çıktık. Belediye personelimiz göreve geldiğimiz günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor.” dedi. Toplu açılış töreninde konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, “Çiçekdağı ilçesinde açılışı yapılan 41 projeye 41 kere maşallah diyoruz. Bizler sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhunu yaşamak ve yaşatmak önemli. Hele hele önemli hizmetleri halka sunmak daha da önemli. Türkiye dünyanın en büyükleri arasında yer alacak. Bizlerin millete getirecek daha çok işi var. 2023 Seçimleri Türkiye için büyük önem arz ediyor. Bizler kalkınma hamlesini devam ettirme noktasında kararlıyız. Unutmayın mesele memleket ve milli irade meselesi.” diye konuştu.

AK Parti Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Yaşar Bahçeci, şehirlerin ve ilçelerin çok fazla hizmete ihtiyacı olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olunmasının önemli olduğunu ve Çiçekdağlıların AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gereken desteği vereceğini söyledi. AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ise CHP'li belediyelerin vatandaşa hizmet etmediğini ve yeniden belediyeleri AK Parti'nin alacağını belirtti. Programda 13 projenin temeli atıldı. 28 tamamlanan projenin de açılışı yapıldı.