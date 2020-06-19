İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de, cuma namazı yağmur altında kılındı

Kırşehir’de, vatandaşlar cuma namazını Cacabey Meydanı’nda yağmur altında kıldıSabah saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış, namaz vakti yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.

Kırşehir'de, vatandaşlar cuma namazını Cacabey Meydanı'nda yağmur altında kıldı


Sabah saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan yağış, namaz vakti yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Meydan da namaz kılmak isteyenler, geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı alana belirlenen noktalardan girdi. Cemaate giriş noktalarında maske dağıtımı yapılırken el dezenfektanı sıkıldı.


Namaz esnasında yağış ihtimaline karşı cemaatten bazıları şemsiye ile tedbir alırken bazıları da seccade altına poşet ve karton koydu. Fiziksel mesafe kurallarının uygulandığı alanlarda normal namazlarda uygulanan saf düzeni uygulanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.