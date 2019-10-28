Kırşehir'de Cumhuriyet bayramı coşkusu

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Yılı kutlamaları, Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun Cacabey Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.
Cacabey Meydanındaki törene; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Ak Parti milletvekili Mustafa Kendirli, CHP milletvekili Metin İlhan, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Ağır Ceza Reis-i Hüseyin Sabuncuoğlu, Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt, Baro Başkan vekili Avukat Kayhan Kurt, ADD Başkanı Birol Yurdugül, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kırşehir Valiliği ve Belediye çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Kutlamalar yarın Valilik makamındaki kabulün ardından Cacabey Meydanındaki törenlerle devam edecek.