Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Yıl dönümü kutlamalarında Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, sınır ötesindeki Mehmetçik için asker selamı verip İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Kırşehir'de Cumhuriyetin Kuruluşunun 96. Yıldönümü etkinlikleri Vali İbrahim Akın'ın makamda tebrikleri kabulü ile başladı. Etkinlikler kapsamında Cacabey Meydanında düzenlenen törenlerde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları gösteri yaparak Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Törende konuşan Vali İbrahim Akın, “Yurdumuz düşman işgali altındayken Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan Milli Mücadele'de, dikkat çeken en önemli husus vatanın kurtuluşunun millet iradesine bağlanmış olmasıydı. Nitekim, kongreler süreci ve birinci meclisin açılışı bu süreci destekler niteliktedir ki, zaferin ardından 29 Ekim 1923 tarihinde meclisimiz tarafından Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir ifadeleri ile Cumhuriyet resmen ilan edilmiş ve yeni bir Türk Devleti kurulmuştur”dedi.

Kırşehir'de düzenlenen kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından son buldu.