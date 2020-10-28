Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Kırşehir Kalesinden yapılan 3 pare top atışı ile başlayan cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyularak düzenlenen 97. yıldönümü kutlamalarına Vali İbrahim Akın, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, katıldı.

Çelenk Sunma Töreninin ardından Cacabey Meydanında hazırlanan 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu fotoğraf sergisi gezildi. Vali İbrahim Akın, cumhuriyetin 97. yıldönümünü milletçe onurla ve gururla kutlamanın sevincini yaşandığını söyledi.