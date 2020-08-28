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Kırşehir'de düğünler korona virüs vakalarını artırdı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yapılan düğünler, korona virüs vakalarını artırdı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de geçtiğimiz 2 hafta içerisinde yapılan düğünler, korona virüs vakalarını artırdı.


Kırşehir'de son 2 hafta içerisinde korona virüs vakalarının artış göstermesi ile İl Hıfsızsıhha Kurulu tarafından alınan kararla, düğünlere saat ve ikram kısıtlaması getirildi. Kaman ilçesinde bir düğünde çekilen görüntülerde ise korona virüsle mücadelede etkin olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hiçe sayıldı.


Vaka sayılarının artış gösterdiği Kırşehir'de vatandaşlar da kurallara uyulmadan yapılan düğünlere isyan etti. Düğünlerin kalabalık olduğunu söyleyen Hacı Çelik, sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığını belirtti.


Düğünlerde salgına karşın hiçbir kurala uyulmadığını savunan Erdal Işık ise ilçe ve köylerde yapılan düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi.


Düğünlere tedirgin olarak gittiğini kaydeden Recep Şahin de düğünlerin kalabalık olduğunu ve sosyal mesafeye uyulmadığını ifade etti.

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