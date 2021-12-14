İhlas Haber Ajansı

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Kırşehir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişiyi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve terör faaliyetinde bulunduklarını tespit ettikleri 13 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu şahısların evlerinde DEAŞ'da faaliyette bulunduklarını belgeleyen çok sayıda fotoğraf ve dijital doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Enderhan Öz

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