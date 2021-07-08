Kırşehir'de, Eğitim Durumu Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıya; Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir'de, genel eğitim durumunu değerlendirdiklerini söyledi. Kırşehir'de eğitimin iyi seviyede olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Eğitiminde sağlanan başarının artarak devam etmesi için istişarelerde bulunarak, genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Kırşehir, genel itibariyle eğitimde önemli bir noktada bulunmaktadır. Eğitimde sağlanan başarı her zaman Kırşehirliler için gurur kaynağı olan değerler arasında yer almaktadır" dedi. Derslik ve öğrenci sayısı baz alındığında Kırşehir'in iyi bir noktada olduğunu belirten Vali Akın, "Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı konusunda ülkemiz ortalamasına göre çok iyi bir seviyedeyiz. Bundan dolayı, devletimizin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek eğitimde marka olduğuna inandığımız ilimizin bu başarısını ve eğitimdeki kalitesini daha da ileri seviyelere taşıma gayretindeyiz "diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay'ın da görüşlerini ifade ettiği toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın ilimiz eğitim durumu hakkında yaptığı sunumunun ardından, katılımcıların görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.