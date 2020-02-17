Kırşehir'de, ekmek fiyatları karmaşası

Kırşehir'de, fırıncılar ve marketler arasında haksız rekabet gerilimi sürüyor. Yerel esnaf, ekmeği belirlenen fiyatın neredeyse yarısına satıyor.

Ekmeğin 1.25 liradan satılması gerekirken yerel esnaf 0.59 kuruştan bazı marketlerde ise 75 kuruşa satılması vatandaşta da kararsızlığa neden oluyor.

Ekmek fiyatlarındaki değişikliğin sürmesi üzerine açıklamada bulunan fırıncı Kürşat Güral, "Bazı büyük fırıncılar, piyasayı ele geçirmek ve küçük fırıncıları batırmak için dönemsel olarak bu tarz şeyler yapıyorlar. Her yıl bu dönemlerde bir firma tarafından Kırşehir'de sürekli aynı oyun yapılıyor. Biz de fırıncı olarak bundan müthiş derecede zarar görüyoruz. Bakkalda zarar ediyor artı komisyon alıp kar edemiyor. Kimse bir şey yapmazsa büyük şirketlerin eline kalacak ve bu ekmek olayı tekelleşecek" dedi.

Fırıncıların kendi aralarında tartışma olduğunu söyleyen Kırşehirli Mustafa Koçak, ekmek fiyatlarının değişkenliği ile ilgili açıklamasında, "Fırıncıların kendi aralarında bir tartışma var. Tartışmayı bilmiyoruz ama vatandaşın işine geliyor. 75 kuruş bir tarafta diğer tarafta bin 250 lira karman karışık" diye konuştu.

Yerel satıcı zararına 59 kuruştan ekmek veriyor

Farklı fiyat uygulamalarını değerlendiren yerel esnaf Salih Korkmaz ise ekmeği 59 kuruştan zararına ama inadına da verdiğini şöyle anlattı: "Herkes zarar ediyor. Kardan da zarar eden var normalde de zarar eden var. Fırınların kendi aralarında yaptığı rekabetten dolayı fiyat değişkenlikleri oldu. Ulusal zincir mağazalara 75 kuruştan teklif ettiler. Bizde bu durumun altında kalmamak için 59 kuruşa ekmek sattık. Fırıncılar, inatlaşıp birbirini ezmeye çalıştığı sürece biz ise 59 kuruştan satmaya devam edeceğiz. Yerel esnafın da desteklenmediği göz önünde bizde ezilmemek için 59 kuruşa devam edeceğiz".