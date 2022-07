Kırşehir'de el işi hazırlanan ürünler, kız çocuklarının okuması için harcanıyor

Kırşehir'de, 2011 yılında Ahi Külliyesi alanında açılan Kültür Sanat Sokağında kadınlar, evlerinde oluşturdukları el emeği ürünlerin satışını yaparak kız çocuklarının öğrenimlerine burs desteği sunuyor.

Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından dönemin belediye başkanı Yaşar Bahçeci'ye sunulan Kültür Sanat Sokağı; Belediye Meclisinin de aldığı kararla 2011 yılından bu yana her yaz düzenli olarak kadınların el örgüsü, organik ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş mesleki alanların sergilendiği yer olarak şehirde canlılık oluşturuyor. Özellikle kadınların çalıştığı alan zamanla Kültür Sanat Sokağı adını da 'Kadın Emek Pazarı' olarak güncelledi. Yaklaşık 30 kadının her sabah düzenli olarak geldiği ve satış yaptığı Ahi Külliyesi alanı Ahi Çarşısın yanında yer alan Kadın Emek Pazarı sakinleri, yöresel hazırlanan el emeği ürünleri ile kız çocuklarının okumaları için burs desteğini de dernekler aracılığıyla destekliyor. Açıldığı 2011 tarihinden bu yana her yıl düzenli olarak sokakta faaliyet gösteren emekli öğretmen Nurten Büyüksaraçoğlu; dernek adına her yıl düzenli çalışma yürüttüğünü ve gelirlerin öğrencilere aktarıldığını söyledi. Saraçoğlu, "30'a yakın kadın el emeklerini sergiliyor. Biz de dernek adına öğrenciler yararına börek, gözleme ve çay servisi yapıyoruz" dedi. Başka bir emekli öğretmen olan Hava Kaynak ise bahçesinden özenle topladığı organik ürünlerin satışı için geldiği Kadın Emek Pazarında el işleri de yaparak insanlara ve kendi ekonomisine katkı da bulunduğunu belirtti.

Anne satıyor, öğretim görevlisi kızı örüyor

Kadın Emek Pazarının tek anne ve kızı ise evlerinde hazırladıkları örgüleri kız çocuklarının yararına satışa çıkarıyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Gül Zengin, evinde ördüğü örgüleri annesi emekli öğretmen Nimet Sezen'e satışı için hazırlayıp getiriyor. Kız çocuklarının okuma gayesi ile anne ve kızının yaptığı çalışma ise sokak sakinleri tarafından takdir topluyor. Gelirlerine hiç dokunmadan dernekler üzerinden kız çocuklarının öğrenimlerine harcadıklarını aktaran Gül Zengin; "Boş vakitlerimde ördüğüm örgülerle Kadın Emek Pazarında kadınlara destek olamaya çalışıyorum. Ürünleri ben hazırlıyorum, annem ise satışını yapıyor. Sonra ise kazandığımız parayı okuyan kız öğrencilerimize bağışlıyoruz" dedi. Anne Nimet Sezen ise kızının örgülerin satışını yardım amaçlı sattığını aktardı. 4 yıldır takı ve otantik ürün satan Semra Dağlı ise çalışma hayatını noktaladıktan sonra Kadın Emek Pazarında kendi hobileri üzerine çalışmalar yapıyor. Dağlı, "4 yıldır dükkan açıyorum. Kendim, takı tasarım ve otantik ürünler üzerine çalışmalar yapmaktayım. Benim için burası bir geçim kaynağı oldu. Kadınlar bölgede kendi el emeklerini tanıtmaktalar" diye konuştu.