Kırşehir'de, "En iyi narkotik polisi: anne" projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği projenin Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.

Yapılan sunumların ardından bilgilendirme yapan Vali Akın, çocukları bağımlılık yapan her türlü maddeden uzak tutmak için annelere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Kırşehir'de, uyuşturucu ile mücadelede gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Dışarda bütün önlemleri almış durumdayız, fakat annelere de evlerde önemli görevler düşmektedir. Anneler bu konuya karşı duyarlı olsunlar, iyi bir gözlemci olsunlar ki çok sevdikleri çocuklarında olumsuz bir durum sezinlediklerinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek önlem alınmasını sağlasınlar"dedi.

Gençlerin geleceği için mücadelenin hep birlikte verilmesi gerektiğini ifade eden Vali Akın, "Devletimizin tüm birimleri ile çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Annelerin çocuklarına olan eşsiz sevgisi ile bu mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan her türlü madde ile mücadelemizi tüm kararlılığımızla devam ettireceğiz” diye konuştu.

Eğitim semineri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeyi anlattığı video ve çeşitli bilgiler içeren sunumların izlenmesi ile sona erdi.