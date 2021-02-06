Kırşehir'de eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldüren cani koca tutuklandı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 24 yıllık karısını 27 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilen 46 yaşındaki Zafer Kaplan, suçunu itiraf etti. Cani Koca, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.

Dün gece saatlerinde Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İkram Kaplan (34) ile iddiaya göre alkol aldığı eşi Zafer Kaplan arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Kaplan, ekmek bıçağıyla eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.