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Kırşehir'de, gençler gönüllü kan bağışı kampanyasına destek sunuyor

Kırşehir’de Cacabey Gençlik Merkezi öncülüğünde başlatılan kan bağışı kampanyasına gençler gönüllü destek sundu.

Kırşehir'de Cacabey Gençlik Merkezi öncülüğünde başlatılan kan bağışı kampanyasına gençler gönüllü destek sundu.


Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi, koronavirüs salgını nedeniyle kan stoklarında azalma yaşanınca gönüllü gençlerle kan bağışı kampanyası düzenledi. Cacabey meydanında bulunan Kızılay kan alma tırına giderek kampanyaya destek vermek isteyen gençler, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek stantlarda kan bağışında bulundu. Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, "Bağışın daha da artacağı kanaatindeyiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı davrandığını da görüyoruz" dedi.


Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu belirten Cacabey Gençlik Merkezi Lideri Murat Gün ise açıklamasında; "Her ülkenin kendi kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından sağlaması büyük önem arz ediyor. Biz de gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimizle sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla kan verme kampanyası düzenledik” diye konuştu.

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