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Kırşehir'de güvenlik tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Kırşehir’de Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Kırşehir'de Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.


Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve çevresinde güven ortamının sağlanması için alınan tedbirlerin toplantıda değerlendirildiğini söyledi.


Üniversiteye bağlı kampüslerde ve yurtlarda alınan ya da alınması gereken güvenlik tedbirlerini görüşüldüğünü belirten Vali İbrahim Akın, “Kampüsler ve öğrenci yurtlarında öğrenim ortamını bozacak her türlü faaliyetlere yönelik güvenlik önlemlerini almış durumdayız. Üniversitemiz ve çevresinde mevcut olan güven ortamının devamlılığının sağlanması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere izin verilmemesi, eylemlere karışan öğrencilere yasal işlemlerin uygulanması gibi konularda alınan tedbirleri değerlendirdik. Amacımız ilimizde üniversite eğitim-öğretim hayatının sorunsuz bir şekilde tamamlanması, öğrencilerimizin huzurlu ve güven içerisinde mezun olmalarını sağlamaktır” dedi.


Toplantı, alınan güvenlik tedbirlerinin görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi.

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