Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama

Kırşehir'de hasta yakınları tarafından darp edilen sağlık çalışanları için sendikalar tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sendika üyeleri, sağlıkta şiddetin son bulması için çağrı yaptı. Sendika temsilcileri, tek tek ve ortak açıklamalarda bulunarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı.

Hekim-Sen Şube Başkanı Erol Şekerci, hekimler ve sağlık çalışanlarına karşı olan nefretin sosyologlarca araştırılmasını istedi. Şekerci, "Pandeminin başından bu yana gecesini gündüzüne katan, hastalarının sağlığı için izin dahi almadan çalışan ve hastasını tüm müdahaleleri yapmasına rağmen kurtaramayan Dr. Avşar Zerman ve mesai arkadaşları darp edildi. Her gün işimize gelirken sıra bana mı geldi kaygısı taşımak istemiyoruz" dedi.