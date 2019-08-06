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Kırşehir'de ihracat yükselişte

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Kırşehir Temmuz ayında 21 milyon 154 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Haziran ayındaki düşüşün ardından, Temmuz ayında ihracatın yeniden yükseliş trendine geçtiğini söyledi.



Türkiye'nin ihracatının Temmuz ayında yüzde 8,3'lük artış göstererek 16 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attığını belirten TSO Başkanı Yılmaz, Kırşehir'in ihracat noktasında geldiği noktanın umut vaat edici olduğunu, daha iyi noktalara geleceğini ifade etti.

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