Kırşehir'de, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de, 2022 yılı il koordinasyon toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir'de, 2022 yılında yatırımcı kuruluşlarca 108 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını söyledi. 3 milyar 969 milyon 478 bin lira proje değerinin olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Bu projelerin 26'sı tarımsal, 15'i eğitim, 17'si ulaştırma, 11'i sağlık, 1'i enerji, 1'i konut, 37'si ise diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Programlarda yer alan projelerin zamanında tamamlanması için tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde çalışıyoruz" dedi.

Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.