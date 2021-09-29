Kırşehir'de itfaiye ekipleri yılın ilk 8 ayında bin 500 vakaya gitti

2021 yılı Ocak ayı ile Ağustos aylarını kapsayan istatistikte itfaiye birimi personeli; su baskını, atölye yangını gibi durumlarla neredeyse hiç karşılaşmadı. Karşılaşılmayan vaka durumlarına ise personel, yapılan tatbikatlarla hazırlandı. İtfaiye Müdürü Neşet Aydın, "Kırşehir Belediyesi itfaiye birimi, vaka hızları ve sonuçlandırma noktasında canhıraş bir çaba harcamaktadır. Kırşehir'de görülmesi zor olan vakalar için ise tatbikatlarımızla personelimiz hazırlanıyor" dedi. Kentte 2021 yılının ilk 8 ayında ise itfaiye ekipleri; 36 bina yangınına, 18 motorlu araç yangınına, 72 odun - kömür deposu yangınına, 210 ot ve saman yangınına, 31 orman alanı ve fidan yangınına, 2 adet atölye ve imalathane yangınına, 22 trafik kazasına, 183 hayvan kurtarma operasyonuna, 17 tatbikata, 3 intihar girişimine, 122 insan kurtarma operasyonuna, 2 su baskınına, 708 sulama ve su verme işlemi ile 68 adet farklı nedenlerle çıkmış yangınlara katılarak müdahalede bulundu.

Enderhan Öz