İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Tepeköy mevki alanında izinsiz kazı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonrasında F.Ü., S.Ç., E.B.,E.K. ve B.G. suçüstü yakalanarak Kaman ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ekipler kazı alanında yapılan aramalarda 1 adet jeneratör, 3 adet beton kırma makinesi, 1 adet arama çubuğu, 1 adet kürek ve 1 adet akü ele geçirdi.


İfadeleri alınan şüpheliler yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.