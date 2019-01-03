Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Tepeköy mevki alanında izinsiz kazı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonrasında F.Ü., S.Ç., E.B.,E.K. ve B.G. suçüstü yakalanarak Kaman ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ekipler kazı alanında yapılan aramalarda 1 adet jeneratör, 3 adet beton kırma makinesi, 1 adet arama çubuğu, 1 adet kürek ve 1 adet akü ele geçirdi.

İfadeleri alınan şüpheliler yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.