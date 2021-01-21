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Kırşehir'de jandarma 208 gram kokain ele geçirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir otobüsteki şahsın üzerinde 208 gram kokain ele geçirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir otobüsteki şahsın üzerinde 208 gram kokain ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akpınar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada S.S. adlı bir şahsın üzerinde 208 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli S.S., alınan ifadesinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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