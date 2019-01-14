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Kırşehir'de, jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği 100 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Kırşehir Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile Kırşehir Ankara-Kayseri karayolunda gerçekleştirildi.



'Algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti, karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı.


Ekipler hatalı sollama yapan yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama yapan, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri, durdurarak denetimlerini gerçekleştirdi.



Uygulama kapsamında kural ihlali yapan 6 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Drone destekli yapılan trafik uygulamasına 12 jandarma ve 8 polis ekibi katıldı.

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