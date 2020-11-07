İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de jandarmadan sahte içki operasyonu

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonu 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonu 2 kişi gözaltına alındı.


Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından kentte eş zamanlı olarak iki iş yerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, 53 şişe viski, 2 şişe votka, 4 kilogram kıyılmış tütün, 6 paket nargile tütünü ve 2 bin 450 adet kaçak sigara ele geçirildi.


Operasyonda ayrıca, 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.