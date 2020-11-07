Kırşehir'de, Japonların eseri bahçe sonbaharda renkgarenk oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan ve Japonya'dan bitkiler getirilerek kurulan Japon Bahçesi, sonbaharın gelmesiyle farklı renklere büründü.

Sonbaharın gelişiyle yemyeşil tabiatın sarı ve turuncu gibi çeşitli renklere dönüştüğü Bahçede, bazı ağaçlar yeşil yapraklarını korurken bazıları ise sarı, turuncu ve mor yapraklarıyla eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Ağaçlardan dökülen yapraklar da bahçeye ayrı bir güzellik katarken Kaman ilçesine kurulan bahçe, Müze ve Enstitü alanı ile de yerli ve yabancı turistler tararfından ilgi ile izleniyor.

Japonya Dış İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Kalehöyük Arkeoloji Müzesi' ve Japon Bahçesi, bu yıl yaklaşık 125 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede, mini bir çağlayan ile çok sayıda bodur bitki, ağaç ve gölet yer alıyor. Avrupa Center Mimarlık ve Kentsel Tasarım Sanat Çalışmaları ile Chicago Kütüphanesi tarafından ‘En İyi Yeşil Tasarım' ödülü alan Japon Bahçesi, Japonya sınırları dışında bulunan en büyük botanik bahçelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturmak amacıyla kurulan bahçe her mevsim ayrı bir güzellik kazanıyor.