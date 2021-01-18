İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de kaçak cep telefonu operasyonu: 2 gözaltı

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 2 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı iletişim mağazalarında kaçak telefon satıldığı ihbarı üzerinde çalışma başlattı. Şehir merkezinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 32 kaçak cep telefonu ele geçirdi.


Telefonlara el koyan ekipler, işletmeciler A.M.M. ve A.İ'yi gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.