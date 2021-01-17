İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırşehir'de kaçak tütün operasyonu

Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir ikamette satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir ikamette satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.


1 kişinin gözaltına alındığı operasyon Kırşehir Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından Mucur ilçesinde yapıldı.


İlçede bir ikamete yapılan operasyonda 10 bin 600 dal satışa hazır doldurulmuş makaron ve 11,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.


Kaçak ürünlere el koyan polis, ikamet sahibi M.A'yı gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.