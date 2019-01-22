Kırşehir'de kadın muhtar sayısında arttı

Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesinde 12 mahallede 12 kadın muhtar olabilmek için ter döküyor. Önceki yıllara göre kadın muhtar sayısında artışın gözlendiği Kırşehir'de 12 kadın aday yaptığı propaganda ile kendini seçmene anlatıyor.

Kadın muhtar adaylarının sayısının artmasını demokrasi güzelliği olarak değerlendiren Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz, muhtar olmaktaki amacın maaş odaklı olmadığını söyledi.

Muhtarlar Birliği Başkanı Cemalettin Yılmaz, “Mevcutta 2 kadın muhtarımız var. Bildiğimiz de 12 kadın muhtar adayımız var. Muhtar olmak için talep fazla maaş odaklı olduğu söylentileri doğru değil muhtar; mahallesini tanıyan ve hizmet eden kişidir. Muhtarlığa başladığımda 220 lira alıyordum. Maaş artmasına orantılı olarak giderlerde artış gösterdi.”dedi.

Muhtarların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile pozisyonlarında da değişim olduğunu ifade eden Yılmaz, “Amaç, hizmet etmekse diyecek bir şey yok. Muhtar olan kişi mahalle, belde ve köylüsünü iyi tanımalı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muhtar, muhtarlık yaptığının farkına vardı. Mahallelerimizin sorunları ile ilgili yeni süreç daha çözüm odaklı oldu. Muhtarın önemi kavrandı. Muhtarların problemleri daha hızlı şekilde çözüme kavuştu. Bize yansıyan en büyük artısı muhtarların çalışma azmini ateşlemesi ve sorunlara vatandaşla birlikte daha kolay çözüm üretmesi.”diye konuştu.

Öte yandan Kırşehir'in 12 kadın muhtar adayı Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Akın, neredeyse her mahallede kadın muhtar adayının bulunmasının Kırşehir'in ilimizin demokratik olgunluğa erişmiş olmasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kadın muhtar adaylarının ziyaretinde konuşan Vali Akın, “Kadınlarımızın muhtar adayı olarak toplumsal ve siyasi hayata katılmaları, ilimizin kültürel ve sosyal açıdan gelişmişliğinin kanıtıdır. Türk milleti olarak, kadınlara büyük değer vermekteyiz. Hayatın her alanında türlü fedakârlıklarla yaşamlarını sürdüren ve bizleri sabırla büyütüp bugünlere getiren kadınlarımıza yaklaşan seçimde başarılar diliyorum. Muhtar olarak görev alacak kadınlar, mahallenin sorunlarına gösterdikleri ilgi ve olaylara pozitif bakış açılarıyla mahalle ve kentin ilerleyişine olumlu yön vereceklerdir. Muhtarlarımız, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi kuran önemli kişilerdir. İnanıyorum ki seçimi kazanan bayan muhtarlarımız da ilimiz için faydalı işlere imza atacaklardır. Nitekim ilimizde şu anda üç kadın muhtarımız görevi başındadır” ifadelerini kullandı.