Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Nuri Araz, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tacettin Kale, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen toplantıda, kadına şiddet konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile bu konuda yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarca Kırşehir'de alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini belirten Vali Akın, “Kadınlarımıza yönelik uygulanan şiddet hadiseleri hepimizi derinden üzmektedir. Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, tüm dünyada toplumun her kesiminde görülen evrensel bir sorundur. Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddet, çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım gerektirmektedir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, medya ve vicdan sahibi herkes bu konuda kararlı bir mücadele ortaya koymak durumundadır" dedi.

Toplantı fikir alışverişinin ardından sona erdi.