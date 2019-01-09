Kırşehir'de kapanan 48 köy yolunu açma çalışmaları aralıksız sürüyor

Kırşehir'de zaman zaman etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 48 köy yolunda yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İl Özel İdare kaynaklarından alınan bilgiye göre köy yollarında açma çalışmalarının yapılmasına rağmen bazı noktalarda meydana gelen tipi nedeniyle açılan yolların kapandığını ekiplerin bölgelerde olası durumlar için hazır bekletildiğini öğrenildi.

Kırşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Karla Mücadele ekipleri, vardiyeli sistemle 10 greyder, 6 kar bıçaklı kamyon, 9 kepçe, 1 dozer, 7 pikap araç, 2 tır hazır halde bekliyor.